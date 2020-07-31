Солнечный день резко сменится вечерней грозой в последний день июля

Гипертоникам в последний июльский день следовало бы принять таблеточку от головной боли. Резкая смена погоды и постоянные скачки давления неблагоприятно отразятся на их здоровье. Жаркий и солнечный день резко сменится грозой и ливнем поздним вечером.

В утренние часы будет уже жарковато - +20...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+33. И такая немного температура понизится вечером - +24...+29. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам солнечную погоду, а вот к вечеру небо быстро затянется тучами и начнется гроза с ливнем.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 4-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность, но только поздним вечером и видимость резко ухудшится из-за дождя - до четырех километров.

Атмосферное давление составит 749-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 84%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Воздух прогреется до +34 градусов.

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