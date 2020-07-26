Новый жаркий день ожидает ростовчан 26 июля

В донскую столицу снова вернулась невыносимая жара. Хоть ветер и будет прохладным, это мало, чем поможет горожанам.

В утренние часы будет уже жарковато - +21...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+34. И такая немного температура понизится вечером - +29...+33. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам солнечную погоду. Осадков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 10-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 754-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 20 до 37%. Магнитных бурь не ожидается, но предпосылки к ним все-таки будут.

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К +30 градусам подползут столбики термометров за окнами горожан.

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