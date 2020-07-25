2020-07-25T08:09:47+03:00
Общество

Снова жара: какая погода ожидает ростовчан 25 июля

К +30 градусам подползут столбики термометров за окнами горожан
Виктория Никитина
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Жара возвращается в донскую столицуЖара возвращается в донскую столицуФото: "КП" Архив
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В Ростове вновь ожидается солнечная и жаркая погода. Влажность воздуха будет сокращаться, а температура расти вверх. Осадков ближайшее время не предвидится, зато предпосылки к магнитным бурям уже будут.

В утренние часы будет уже жарковато - +17...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+30. И такая же температура сохранится и вечером. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам абсолютно солнечный день. Осадков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 6-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 22 до 56%. Магнитных бурь не ожидается, но предпосылки к ним все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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