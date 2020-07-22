Облачность и резкое усиление ветра ожидает ростовчан 22 июля

Сегодня, 22 июля, ростовчан ждет пасмурный, но теплый день. Похоже, непогода отступила также, как и впрочем, невыносимая жара. Во второй половине лета температура воздуха стала заметно понижаться, а дни стали не такими солнечными - сразу чувствуется, что дело идет к осени.

В утренние часы будет прохладно - +18...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +23...+27. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам облачную погоду. Солнце выглянет из-за туч только ранним утром.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 3-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 33 до 79%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Воздух прогреется до +29 градусов.

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