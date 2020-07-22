2020-07-22T07:54:31+03:00
Общество

Облачность и резкое усиление ветра ожидает ростовчан 22 июля

Температура воздуха поднимется до +29 градусов
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове ожидает облачная погода без осадковВ Ростове ожидает облачная погода без осадковФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июля, ростовчан ждет пасмурный, но теплый день. Похоже, непогода отступила также, как и впрочем, невыносимая жара. Во второй половине лета температура воздуха стала заметно понижаться, а дни стали не такими солнечными - сразу чувствуется, что дело идет к осени.

В утренние часы будет прохладно - +18...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +23...+27. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам облачную погоду. Солнце выглянет из-за туч только ранним утром.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 3-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 33 до 79%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова небольшой дождик и облачность ожидают ростовчан 21 июля.

Воздух прогреется до +29 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2020: где и когда
Донской регион борется в конкурсе лучших экопроектов страны
В Новочеркасске пропал 34-летний мужчина
В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса
Программу магистратуры для рынков НТИ реализует ЮФУ
Еще одна ростовчанка на мотоцикле стала жертвой ДТП
Бывший сотрудник сотовой службы пойдет под суд за продажу данных абонентов
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о материальности мыслей
В Ростовской области обнаружили останки 15 красноармейцев времен ВОВ
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку