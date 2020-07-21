Снова небольшой дождик и облачность ожидают ростовчан 21 июля

Дождливая и пасмурная погода немного испортит ростовчанам настроение сегодня, 21 июля. Но солнце все-таки будет проглядывать сквозь тучи прогревать воздух в донской столице.

В утренние часы будет уже жарко - +20...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +23...+28. В течение всего дня погода будет неустойчивой. Ожидаются и солнечные часы, и набегающие внезапно облака, и даже небольшой дождик.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-восточное, северное, северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 8-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 66%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура вновь поднимется до +32 градусов.

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