2020-07-20T08:39:44+03:00
Общество

Легкий ветерок и новый виток жары ожидают ростовчан 20 июля

Температура вновь поднимется до +32 градусов
Виктория Никитина
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В Ростов снова возвращается жараВ Ростов снова возвращается жараФото: "КП" Архив
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Несмотря на прохладный ветер, погода в Ростове начнет улучшаться. Столбик термометров снова поползут вверх, а местные жители опять начнут изнывать от невыносимой жары.

В утренние часы будет уже жарко - +21...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+32. И совсем немного температура упадет к вечеру +26...+30. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 8-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 54%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Относительная влажность снизится до 15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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