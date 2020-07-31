В Ростове из-за нарушений закрыли три летние площадки кафе
В Ростове-на-Дону из-за нарушений закрыли три летние площадки общепита. Об этом сообщили в администрации города.
В июле в заведениях прошло порядка 300 проверок. Из-за нарушений демонтировали три площадки в центре: на улицах Малюгиной, Красноармейской и проспекте Суворова.
— С теми, кто грубо нарушает правила работы в сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях, мы вынуждены поступать жестко, — прокомментировали в управлении торговли и бытового обслуживания Ростова.
Напомним, летние площадки кафе и ресторанов разрешили открыть с 29 июня. После послаблений в городе заработало 80 таких заведений.
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ИСТОЧНИК KP.RU