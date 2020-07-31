Игрок "Ростова" Павел Мамаев обжалует приговор о хулиганстве: ему могут выплатить компенсацию

31 Июль 2020 2020-07-31T13:36:15+03:00

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Сегодня стало известно, что знаменитый на всю страну футболист ФК "Ростова" Павел Мамаев вместе со своим спортивным коллегой Александром Кокориным прибыли в московский суд, где им могут изменить приговор. Напомним, футболисты были осуждены и отбывали наказание в местах лишениях свободы за избиения нескольких человек. Об этом сообщает sports.ru.

Прокурор просит московский городской суд отменить приговор в отношении Мамаева и Кокорина. Государственный обвинитель считает, что были допущены некоторые правовые ошибки. Теперь обвинение настаивает на новом приговоре, но с незначительными изменениями, которые касаются использования стула в качестве оружия.

Речь идет про то, что обвинение не учитывало роль каждого участника драки при нанесение ударов. В случае, если дело пересмотрят, футболистам могут выплатить компенсацию.

Напомним, осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с Соловчуком, который работал водителем популярной ведущей, а потом напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Весной следующего года их приговорили к тюремным срокам. Братья Кокорины получили год и шесть месяцев, а Мамаев - 1,5 года. Все освободились досрочно за хорошее поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU