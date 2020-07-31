2020-07-31T16:32:28+03:00
Общество

«Школа ухода. Жить дома!»: научит дарить пожилым людям заботу и тепло

В донской столице запускают уникальное направление, в рамках которого всех желающих научат безопасному уходу за пенсионерами и инвалидами
Дадаян Давид
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Регистрация на обучение начинается с 1 августа. Фото: благотворительный фонд "Старость в Радость"Регистрация на обучение начинается с 1 августа. Фото: благотворительный фонд "Старость в Радость"
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Уже с 6 сентября в Ростове-на-Дону любой желающий сможет научиться правильному и главное безопасному уходу за пожилыми людьми. Не секрет, что необходимость присматривать за родными и близкими, которые в этом нуждаются, может обернуться непосильной ношей. Зачастую люди не готовы к трудностям не только физически, но и морально.

Важно получить знания об уходе быстро и доступно, что не всегда возможно. Между тем именно своевременный правильный уход позволит улучшить качество жизни, как самого больного, так и его близких, сгладить период адаптации.

"Школа ухода. Жить дома!" ставит перед собой масштабные цели. Во время занятий люди смогут узнать психологические аспекты обслуживания инвалидов и пенсионеров, а также получат все необходимые знания этой области. Кроме того, ученикам покажут как пользоваться техническими средства реабилитации, что зачастую бывает непросто.

Уже с 1 августа этого года стартует регистрация желающих пройти бесплатное обучение в группах Школы Ухода. Обучение каждой группы займет 3 дня (по субботам с 10:00 до 13:00). В ходе обучения Вы научитесь:

- создавать комфортные условия и безопасное окружение в семье с тяжелобольным человеком;

- правильно использовать средства по уходу и освоите новейшие способы реабилитации;

- выстраивать границы и проводить профилактику психологического выгорания.

Стоит отметить ,что по окончанию обучения слушатели получат сертификат.

Важно! В Школе Ухода будет работать бесплатный краткосрочный прокат средств технической реабилитации.

В первый осенний месяц обучение будет проходить 6, 12 и 19 сентября на базе МБУ «Центр социального обслуживания населения Первомайского района города Ростова-на-Дону».

Обучение в Школы бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте или по телефону - 8(951) 52-20-06 (количество мест, к сожалению ограничено).

Данная программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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