«Школа ухода. Жить дома!»: научит дарить пожилым людям заботу и тепло
Уже с 6 сентября в Ростове-на-Дону любой желающий сможет научиться правильному и главное безопасному уходу за пожилыми людьми. Не секрет, что необходимость присматривать за родными и близкими, которые в этом нуждаются, может обернуться непосильной ношей. Зачастую люди не готовы к трудностям не только физически, но и морально.
Важно получить знания об уходе быстро и доступно, что не всегда возможно. Между тем именно своевременный правильный уход позволит улучшить качество жизни, как самого больного, так и его близких, сгладить период адаптации.
"Школа ухода. Жить дома!" ставит перед собой масштабные цели. Во время занятий люди смогут узнать психологические аспекты обслуживания инвалидов и пенсионеров, а также получат все необходимые знания этой области. Кроме того, ученикам покажут как пользоваться техническими средства реабилитации, что зачастую бывает непросто.
Уже с 1 августа этого года стартует регистрация желающих пройти бесплатное обучение в группах Школы Ухода. Обучение каждой группы займет 3 дня (по субботам с 10:00 до 13:00). В ходе обучения Вы научитесь:
- создавать комфортные условия и безопасное окружение в семье с тяжелобольным человеком;
- правильно использовать средства по уходу и освоите новейшие способы реабилитации;
- выстраивать границы и проводить профилактику психологического выгорания.
Стоит отметить ,что по окончанию обучения слушатели получат сертификат.
Важно! В Школе Ухода будет работать бесплатный краткосрочный прокат средств технической реабилитации.
В первый осенний месяц обучение будет проходить 6, 12 и 19 сентября на базе МБУ «Центр социального обслуживания населения Первомайского района города Ростова-на-Дону».
Обучение в Школы бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте или по телефону - 8(951) 52-20-06 (количество мест, к сожалению ограничено).
Данная программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU