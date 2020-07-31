2020-07-31T17:23:34+03:00
Общество

В Ростовской области возобновят работу аквапарки и аттракционы

Организации должны соблюдать меры по профилактике коронавируса
Михаил Стрижев
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Постановление о смягчении ограничений подписал губернатор Василий Голубев. Фото: donland.ruПостановление о смягчении ограничений подписал губернатор Василий Голубев. Фото: donland.ru
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В Ростовской области разрешили работать аквапаркам и аттракционам. Постановление о смягчении ограничений подписал губернатор Василий Голубев.

Откроются аквапарки, которые находятся на свежем воздухе. При этом должны соблюдаться несколько условий. Территория может быть заполнена посетителями только на 50%. Кроме того, нужно организовать лабораторный контроль воды из бассейна. Раз неделю воду будут проверять на наличие коргнавируса SARS-CoV-2.

В области разрешили открыть аттракционы в парках культуры и отдыха. Поверхности аттракционов нужно дезинфицировать после каждого посетителя. Клиенты и персонал должны соблюдать социальную дистанцию. Для этого нужно обеспечить все условия.

Отмечается, что сотрудники аквапарков и аттракционов должны носить маски. Работодатели же обязаны выполнять все рекомендации по профилактике распространения вируса.

Ранее в Ростовской области стали доступны пляжи, кинотеатры, фитнес-клубы. В донском регионе заработали СПА-центры, бани и сауны, гостиницы. Отрыли пришкольные лагеря, детские дошкольные учреждения. Жителям старше 65 лет разрешили покидать дома не только по неотложным делам. Еще в июне услуги начали оказывать парикмахерские, химчистки, ателье, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости. Возобновились тематические и сезонные ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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