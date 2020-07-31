В Ростове 10-летний ребенок прыгнул под колеса авто: мальчик в больнице
Сегодня днем в Ростове-на-Дону 10-летний школьник попал под колеса автомобиля. Все произошло, когда он играл со своими друзьями в районе дамбы на Северном районе города. Сейчас ребенок находится в больнице.
По предварительной информации регионального ГИБДД, все произошло примерно в 13:50. 29-летняя девушка за рулем "Ниссан Амарок" двигалась по улице Бодрой. В какой-то момент прямо на дорогу выпрыгнул ребенок. Автоледи не успели затормозить и сбила мальчика.
Как выяснилось, за минуту до аварии школьник играл со своими друзьями. Он забрался на высокий парапет, а после спрыгнул с него прямо на дорогу. От столкновения с машиной, упал на асфальт.
Очевидцы происшествия вызвали на место скорую помощь. Приехавшие врачи в срочном порядке доставили мальчика в больницу. У него диагностировали различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU