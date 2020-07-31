2020-07-31T17:49:35+03:00
Происшествия

В Ростове 10-летний ребенок прыгнул под колеса авто: мальчик в больнице

Школьник не заметил, как на проезжей части появилась машина
Дадаян Давид
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Авария случилась на улице Бодрой. Фото: ГИБДДАвария случилась на улице Бодрой. Фото: ГИБДД
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Сегодня днем в Ростове-на-Дону 10-летний школьник попал под колеса автомобиля. Все произошло, когда он играл со своими друзьями в районе дамбы на Северном районе города. Сейчас ребенок находится в больнице.

По предварительной информации регионального ГИБДД, все произошло примерно в 13:50. 29-летняя девушка за рулем "Ниссан Амарок" двигалась по улице Бодрой. В какой-то момент прямо на дорогу выпрыгнул ребенок. Автоледи не успели затормозить и сбила мальчика.

Как выяснилось, за минуту до аварии школьник играл со своими друзьями. Он забрался на высокий парапет, а после спрыгнул с него прямо на дорогу. От столкновения с машиной, упал на асфальт.

Очевидцы происшествия вызвали на место скорую помощь. Приехавшие врачи в срочном порядке доставили мальчика в больницу. У него диагностировали различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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