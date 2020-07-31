В Ростове сердобольный местный житель спас провалившегося в колодец щенка

31 Июль 2020 2020-07-31T21:27:24+03:00

Он залез в колодец и прицепил пса к тросу

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Ростовчанин Виталий Будяков собственноручно вытащил из колодца провалившегося туда.

Инцидент произошел на улице Вятской. Всю ночь несчастный пес просидел в колодце, который находится в роще. Четвероногий выл и скулил, а утром мужчина пошел искать изнывающее животное. Глубина провала составила около 2,5- 3 метров. но смелого ростовчанина это не остановило.

Он сходил домой и вернулся к месту происшествия с респиратором, лестницей и буксировочным тросом. Затем спаситель залез в колодец, привязал щенка к тросу и таким образом вытащил его. А потом, как ни в чем не бывало, отправился на работу.

О подвиге ростовчанина рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. Они с восхищением высказались о Виталии.

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ИСТОЧНИК KP.RU