На трассе Ростовской области появился огромный смерч: видео
Случайные водители стали свидетелями удивительного природного явления - на трассе в Ростовской области был замечен огромный смерч. Стихия проявила себя на федеральной автодороге М4 "Дон". Ролик сняли проезжающие мимо люди и выложили на странице популярного городского сообщества.
На кадрах видно как огромная воронка из пыли и земли кружится прямо около дороги. Огромный диаметр и скорость вращения поражают. Как правило, в донском регионе даже маленькие торнадо встречаются очень редко. Но здесь особый случай. Вихрь поднимается на несколько десятков метров верх.
Автор ролик не может сдержать эмоции. На фоне слышны яркие выкрики.
- Он огромный! Сейчас о здание разобьется! - предупреждают друг друга пассажиры авто, откуда снимают видео.
Интересно, что в последний раз подобное явление наблюдали над водохранилищем еще в прошлом году. Действительно, торнадо обычно появляются над водой, в сухой местности - намного реже.
Отметим, что смерч, или торнадо — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли. Представляет из себя хобот диаметром в десятки и сотни метров.
смерч на трассе на Дону.
Обычно поперечный диаметр воронки составляет от 300 до 400 метров. Кроме того, слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь с первоначальным значением «облако, чёрная туча».
ИСТОЧНИК KP.RU