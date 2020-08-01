На трассе Ростовской области появился огромный смерч: видео

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:20:14+03:00

Это природное явление на Дону встречается очень редко.

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Случайные водители стали свидетелями удивительного природного явления - на трассе в Ростовской области был замечен огромный смерч. Стихия проявила себя на федеральной автодороге М4 "Дон". Ролик сняли проезжающие мимо люди и выложили на странице популярного городского сообщества.

На кадрах видно как огромная воронка из пыли и земли кружится прямо около дороги. Огромный диаметр и скорость вращения поражают. Как правило, в донском регионе даже маленькие торнадо встречаются очень редко. Но здесь особый случай. Вихрь поднимается на несколько десятков метров верх.

Автор ролик не может сдержать эмоции. На фоне слышны яркие выкрики.

- Он огромный! Сейчас о здание разобьется! - предупреждают друг друга пассажиры авто, откуда снимают видео.

Интересно, что в последний раз подобное явление наблюдали над водохранилищем еще в прошлом году. Действительно, торнадо обычно появляются над водой, в сухой местности - намного реже.

Отметим, что смерч, или торнадо — это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли. Представляет из себя хобот диаметром в десятки и сотни метров.

смерч на трассе на Дону.

Обычно поперечный диаметр воронки составляет от 300 до 400 метров. Кроме того, слово «смерч» происходит от древнерусского смьрчь, смърчь с первоначальным значением «облако, чёрная туча».

ИСТОЧНИК KP.RU