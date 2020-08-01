Вылетел на «встречку»: на Дону при ДТП погибла женщина

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:37:14+03:00

Еще троих человек в срочном порядке увезли в реанимацию

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В Ростовской области на трассе произошла авария, в результате которой погибла женщина и еще трое оказались в больнице. ДТП случилось в Орловском районе ранним утром.

По данным регионального ГИБДД, 28-летний водитель за рулем «Лады» двигался по трассе Котельниково – Песчанокопское. В какой-то момент он решил пойти на обгон впереди идущей машины. Начал ускорятся, выехал на полосу встречного движения и потерял управление. Машину стал кидать из стороны в сторону. В результате произошло столкновение.

Отечественная легковушка лоб в лоб врезалась в «Фольксваген», за рулем которого находился 48-летний мужчина. От удара обе машина получили серьезные повреждения. «Лада» превратилась в гору искаженного металла.

На место срочно выехали все экстренные службы города. Врачи констатировали смерть женщины, которая сидела на пассажирском месте в «Ладе». Еще троих медики забрали в больницу. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU