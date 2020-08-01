Вылетел на «встречку»: на Дону при ДТП погибла женщина
В Ростовской области на трассе произошла авария, в результате которой погибла женщина и еще трое оказались в больнице. ДТП случилось в Орловском районе ранним утром.
По данным регионального ГИБДД, 28-летний водитель за рулем «Лады» двигался по трассе Котельниково – Песчанокопское. В какой-то момент он решил пойти на обгон впереди идущей машины. Начал ускорятся, выехал на полосу встречного движения и потерял управление. Машину стал кидать из стороны в сторону. В результате произошло столкновение.
Отечественная легковушка лоб в лоб врезалась в «Фольксваген», за рулем которого находился 48-летний мужчина. От удара обе машина получили серьезные повреждения. «Лада» превратилась в гору искаженного металла.
На место срочно выехали все экстренные службы города. Врачи констатировали смерть женщины, которая сидела на пассажирском месте в «Ладе». Еще троих медики забрали в больницу. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU