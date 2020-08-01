«Труп лежит, уже синий, но всем параллельно»: ростовчане сообщили о мертвом мужчине вблизи остановки

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:04:50+03:00

В социальных сетях жители города возмущаются – рядом с телом нет ни полиции, не врачей [видео]

Изменить размер текста: A A

Сегодня в ростовских пабликах появился ролик, на котором очевидец снял труп мужчины, лежащий около остановки на Западном. Автора видео возмутило, что никто не убирает тело с тротуара. Его поддержали многие подписчики городского сообщества. Ролик появился сегодня, 1 августа.

На кадрах тело взрослого мужчины, накрытое белой тканью. Все происходит на пересечении улиц Малиновского и Еременко. Рядом действительно нет ни полиции, ни врачей скорой помощи. Складывается такое впечатление, что всем просто все равно.

- Ничего не понятно: почему и как так могло получиться. Он синий уже! Рядом люди на остановке просто не обращают внимание! – комментирует ситуации парень.

В конце видеозаписи кто-то из случайных прохожих все-таки решил подойти к телу. Мужчина медленно приблизился к трупу, а затем поднял голову и обратился к кому-то на остановке. Скорее всего горожанин хотел привлечь внимание к проблеме, которую никто не замечает.

Труп на Ерёменко/ Малиновского 1.8.2020 Ростов-на-Дону Главный.Прислать новость в WhatsApp https://wa.me/79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram https://t.me/rostovnadonuchat

В полиции и следственном комитет пока не смогли прокомментировать ситуацию. Возникает много вопросов: кто накрыл мертвого мужчину белой тканью и почему до сих пор его никто не забрал?

ИСТОЧНИК KP.RU