Интернаты и приюты: 13 миллионов рублей пойдут на продление карантина в донских соцучреждениях
В Ростовской области на продление карантинных мер в социальных учреждениях направят 13 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Соответствующие распоряжение уже подписал губернатор Василий Голубев.
Эти деньги планируют потратить на зарплату для сотрудников в период пандемии. Речь идет о приютах для бездомных, центрах помощи, домах престарелых, а также социально-реабилитационных центров.
Кроме того, за счет этих средств будут проводить мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Это и дезинфекция помещений и закупка специальных средств. Особое внимание уделяют гигиене в подобных учреждениях.
Напомним, что на данный момент число зараженных вирусом превысило 13 тысяч человек. За последние сутки выявили 133 случая заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU