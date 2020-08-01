Интернаты и приюты: 13 миллионов рублей пойдут на продление карантина в донских соцучреждениях

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:03:28+03:00

Эти деньги направят на стимулирующие выплаты для сотрудников и закупку питания

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В Ростовской области на продление карантинных мер в социальных учреждениях направят 13 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Соответствующие распоряжение уже подписал губернатор Василий Голубев.

Эти деньги планируют потратить на зарплату для сотрудников в период пандемии. Речь идет о приютах для бездомных, центрах помощи, домах престарелых, а также социально-реабилитационных центров.

Кроме того, за счет этих средств будут проводить мероприятия по недопущению распространения коронавируса. Это и дезинфекция помещений и закупка специальных средств. Особое внимание уделяют гигиене в подобных учреждениях.

Напомним, что на данный момент число зараженных вирусом превысило 13 тысяч человек. За последние сутки выявили 133 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU