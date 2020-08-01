В ростовском дворе появился первый немецкий истребитель: история

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:14:57+03:00

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В Ростове-на-Дону в одном из уютных дворов неожиданно для всех появился военный самолет. На фюзеляже машины кто-то нарисовал крест, напоминающий тот, который использовали фашисты. Завесу тайны помогли приоткрыть подписчики сообщества, где был размещен пост.

Как оказалось, военная машина находится во дворе вино-водочного завода, где теперь работает ярмарка. Однако, вместе с ней на газоне стоит настоящее воздушное судно.

Кто-то из пользователей пояснил, что это техника времен первой мировой войны и к фашистам никакого отношения не имеет. Да, на кузове нарисован германский крест, но этот знак использовался задолго до того, как к власти пришли нацисты.

С первого взгляда можно догадаться, что кузов настоящий – сделан из металла. Хорошо сохранились шасси, кабина пилота и даже пропеллер. Скорее всего, над ним тщательно работали реставраторы.

Если заглянуть в открытые источники, становится понятно, что такие самолеты выпускали в начале 20 века. Первые модели назывались «Fokker E.I» Машина представляет собой одноместный расчалочный моноплан, использовавшийся как истребитель-разведчик конструкции Фоккера. В 1915 году немцы проводили испытания первых истребителей подобного типа.

Фото: соц. сети

ИСТОЧНИК KP.RU