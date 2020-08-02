2020-08-02T10:09:14+03:00
Происшествия

В Ростове водитель протаранил остановку на Военведе

К счастью, в момент аварии людей там не было
Дадаян Давид
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Последствия аварии. Фото: соц. сети и ГИБДДПоследствия аварии. Фото: соц. сети и ГИБДД
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В Ростове-на-Дону произошло необычное ДТП: водитель на скорости врезался в остановку. К большому счастью, в момент аварии там не было людей. Иномарка буквально протаранила металлическую конструкцию. По данным регионального ГИБДД, все произошло накануне вечером.

Как выяснилось, за рулем находился 34-летний мужчина. Он управлял машиной «Хендай» и двигался по улице Оганова, как вдруг стал терять управление над авто. Машину стало кидать из стороны в сторону, а после она на скорости врезалась в остановку. От удара металлическая конструкция не выдержала и наклонила назад.

В результате ДТП никто не пострадал. Теперь водителю придется оплачивать ремонт не только своей машины, но и остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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