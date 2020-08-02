Девушка-водитель скончалась в больнице после ДТП на донской трассе
Утром 1 августа в Ростовской области произошло жуткое ДТП. Девушка за рулем «Лады» ехала на юг. На трассе Котельниково – Песчанокопское она пошла на обгон, но не смогла справиться с управлением. Дама потеряла контроль над авто, вылетала на встречку, где почти лоб в лоб столкнулась с тяжелым минивеном "Фельсваген".
От удара машины буквально разворотило. На место сразу приехали врачи скорой помощи и забрали всех пострадавших. Пассажирка «Лады» скончалась еще до приезда медиков, еще троих, включая девушку-водителя, забрали в реанимацию.
Позже стало известно, что 24-летняя авто-леди, находящаяся за рулем «Лады», умерла. Врачи бились за ее жизнь, но безуспешно. Она получила серьезные травмы – организм не выдержал. При этом водитель и пассажир "Фольсвагена" живы.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU