Девушка-водитель скончалась в больнице после ДТП на донской трассе

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:22:04+03:00

Ее пытались спасти врачи, но безуспешно. На месте аварии умерла ее пассажирка

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Утром 1 августа в Ростовской области произошло жуткое ДТП. Девушка за рулем «Лады» ехала на юг. На трассе Котельниково – Песчанокопское она пошла на обгон, но не смогла справиться с управлением. Дама потеряла контроль над авто, вылетала на встречку, где почти лоб в лоб столкнулась с тяжелым минивеном "Фельсваген".

От удара машины буквально разворотило. На место сразу приехали врачи скорой помощи и забрали всех пострадавших. Пассажирка «Лады» скончалась еще до приезда медиков, еще троих, включая девушку-водителя, забрали в реанимацию.

Позже стало известно, что 24-летняя авто-леди, находящаяся за рулем «Лады», умерла. Врачи бились за ее жизнь, но безуспешно. Она получила серьезные травмы – организм не выдержал. При этом водитель и пассажир "Фольсвагена" живы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU