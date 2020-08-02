Без паники: власти опровергли слухи о вспышках «ковида» в Ростове

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:53:57+03:00

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По заявлению региональных властей, в Ростове-на-Дону вспышек коронавируса не наблюдается. Да, донская столица почти всегда лидирует по числу новых случаев заражения, но это объясняется другими причинами.

Отметим, что сегодня 2 августа в городе заразились еще 60 человек. Это намного больше, чем в остальных городах и районах области. Однако в пресс-центре по мониторингу инфекции сообщили, что поводов для паники нет.

- Вспышек и очагов в южной столице не зафиксировано, - сказал глава управления по информационной политике правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

- Все новые случаи выявлены в ходе текущей работы по тестированию граждан.

Между тем, в регионе только за последние сутки врачи выявили 131 новый случай заражения. Всего на Дону заболело больше 13 тысяч человек, а 10,5 тысяч - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU