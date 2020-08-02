На следующей недели тысячи ростовчан останутся без света: где и когда

Отключение электричества в Ростове. Фото: архив "КП"

На следующей неделе в Ростове ожидается масштабное отключение электричества. Неудобства затронут тысячи жителей города, проживающих в разных районах. Об этом сообщили на сайте компании "Донэнерго".

Так в понедельник, 3 августа лампочки погаснут в домах с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: переулок Быстрый, 1-7, 8-10; улица Коммунаров, 31-37, 30-36; переулок Турбинный, 2-56; улица Вяземцева, 46-50; переулок Контактный, 43-69; переулок Новороссийский, 15-31, 4-10; улица Киргизская, 19-39; переулок Игарский, 1-27, 2-34; переулок Днепровский, 1-31, 2-3.

А также в домах по адресам: улица Казахская, 2-18, улица Коминтерна, 61-77, 66-86, 66В, 86А; улица Артемовская, 78-90, 53-73; улица Днепростроевская, 138-148, 119-129; улица Белостокская, 35/21, 35-57; улица Еременко, 1-25, 36, 131/46, 15/45; улица Калининградская, 1-5, 5/74; улица Львовская, 46; улица Мадояна, 138-198, 191-205, 203/1; улица Мичуринская, 203-215; улица Объединения, 45-67, 46-78; улица Одесская, 48-74, 49-75.

Кроме того, в тот же день, но с 9:00 до 16:00 света не будет и ночью по адресам: улица Вселенная 1-23, 2-36; Галактическая 1-25, 2-30; Венеры 6/7; улицы Космическая и Гершеля, бульвар Джордано Бруно, переулок Небесный, Астрономический, Кратерный, Оптический 7, Атмосферный 4, 7, 17 и Зодикальный. Сразу на несколько дней и ночей того же дня 3 с 9:00 до 18:00 отключат питание домов, расположенных на улицах: Мичуринская 33-63; Ровенская 25-71, 26-72; Калинина 114-158, 99-143; Рижская 22-66, 19-61; Петрозаводская 24-26, 42, 16, 18/60 и Манежная 16-60, 21-67. Отметим, что массовые отключение продолжаться всю неделю. Это связано с техническими работами на сетях снабжения. Мы будем держать вас в курсе всех изменений.