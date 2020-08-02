"Вечеринка прошла успешно": ростовчане засмеяли голого мужчину на детской карусели

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:30:58+03:00

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Сегодня утром в одном из уютных ростовских двориков случайных прохожий снял на телефон голого мужчину, который органично расположился на детской карусели. На лицо последствия бурной, субботней ночи. Однако даже самых смелых фантазий не хватает, чтобы объяснить, почему после вечеринки мужчина остался в одних трусах.

Подписчики паблика, где опубликовали фото, разделились на два лагеря: одни смеются над человеком, другие сожалеют ему. Как бы то ни было, но остаться без одежды и встретить утро на детской площадке может только настоящий король алкогольных вечеринок.

Пока автор пытался снять мужчину на телефон, он не стал стесняться и принял наиболее естественную для себя позу. Субботний герой замер в образе греческих богов, величественно устремив взгляд куда-то в даль.

- Его просто забыли забрать родители. Лет 35 назад... - остроумно заметил ростовчанин.

- Вечеринка прошла успешно. Кто как умеет, тот так и отдыхает, - подхватил другой пользователь.

Интересно, что на мужчине не было даже носков, не говоря об обуви. Фото было сделано в районе 7 утра 2 августа. Остается только надеяться, что герой публикации успел эвакуироваться с детской площадки, ведь вскоре там могли появится маленькие дети. Скорее всего заботливые мамочки не стали бы терпеть такое откровение и со скандалом прогнали бы голого мужчину прочь.

ИСТОЧНИК KP.RU