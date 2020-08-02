2020-08-02T15:24:46+03:00
Происшествия

В Таганроге иномарка провалился под асфальт

Местные жители рассказали, что на этом участке недавно сделали ремонт
Дадаян Давид
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Последствия инцидента. Фото: соц. сетиПоследствия инцидента. Фото: соц. сети
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В Таганроге накануне автомобиль провалился под асфальт. Полотно растворились из-за сильных дождей, которые прошли на прошлой неделе. Инцидент случился на улице Петровской недалеко от городской администрации. Об этом сообщили в социальных сетях.

Очевидцы написали, что машина попала в дыру на участке, где совсем недавно сделали ремонт дорого. Под публикацией высказались многие горожане. Некоторые из них посоветуют водителю обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость.

Скорее всего водитель за рулем серой "Митсубиси" двигался по улице, как вдруг под колесами начал разрушаться асфальт. В результате образовалось большая яма, куда угодил горожанин. В результате одно колесо иномарки полностью ушло под землю. Повредился бампер. Ремонт может стоит недешево.

На кадрах видно, что кто-то уже попытался заделать выбоину ранее. О качестве работы можно поспорить, ведь вместо щебня там обыкновенный песок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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