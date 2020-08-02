На Дону почти месяц разыскивают 42-летнего мужчину

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:43:26+03:00

Он вышел из дома еще 8 июля и до сих пор не вернулся домой

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В Ростовской области почти месяц разыскивают 42-летнего мужчину из Сальска. Известно, что он вышел из своего дома 8 июня и не вернулся. Информацию разместили на странице поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Выяснилось, что пропавшего зовут Константин Вишневский. Близкие и родственники первое время пытались самостоятельно найти Константина. Когда звонки по всем знакомым не принесли никаких результатов, люди обратились в полицию и к волонтерам.

В публикации сообщается, что Константин имеет среднее телосложение и средний рост - 175 см. Светлые волосы и карие глаза. Важно отметить, что на плечах у дончанина набиты татуировки.

В день, когда Константин исчез, на нем была белая футболка и джинсовые шорты. На ногах – черные шлепанцы. Кроме того, вместе с ним была черная сумка со всеми документами.

Если вы узнали мужчину на фото и знаете где он может находится, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU