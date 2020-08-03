Голубоглазую ростовчанку разыскивают в донской столице

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:05:19+03:00

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Пропавшую ростовчанку уже четвертые сутки разыскивают в донской столице.

42-летняя Наталья Викторовна Романова 31 июля вышла около девяти часов вечера из дома в переулке Газетном. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

Рост девушки около 155 сантиметров и она худощавого телосложения. У пропавшей темно-русые высветленные волосы и голубые глаза. На момент исчезновения Наталья была одета в темно-синие штаны, черную майку и черные сандалии.

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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ИСТОЧНИК KP.RU