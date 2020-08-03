+32: На этой неделе ростовчан ожидает жаркая погода

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:22:09+03:00

Ростовчанам следует быть осторожными и чаще находится в тени. Фото: архив "КП"

Дождей не ожидается, но по ночам будет холодно

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В Ростове-на-Дону всю неделю будет сохраняться жаркая погода. Осадков не ожидается. По данным сервиса "Яндекс-погода" температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.

Так в понедельник, 3 августа в донской столице столбики термометров поднимаются до +25 градусов. Вероятность осадков - от 2% до 6%. Скорость ветра не будет превышать 2,2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. При этом ночью температура резко упадет до +18 градусов. Тем, кто будет в темное время суток находится на улице, необходимо взять теплые вещи.

На следующий день воздух прогреется еще больше - до 26 градусов. Дождя не будет, но немного поднимется ветер - до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 мм. ртутного столба. В темное время суток также будет прохладно.

В среду, 5 августа, температура достигнет 27 градусов, а уже на следующий день перевалит отметку в 30 градусов. Днем 6 августа будет +32. Ветер - 4,8 метров в секунду.

В пятницу, 7 августа, будет самая жаркая погода за всю неделю. Ожидается, что воздух раскалится до +32 градусов. Осадков также не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU