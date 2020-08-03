Ростов-на-Дону попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:51:36+03:00

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В минувшее воскресенье, 2 августа, бегуны по всей стране, в том числе и в Ростове-на-Дону, приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ», выйдя на старт одновременно, вне зависимости от часового пояса.

Как сообщили в мэрии Ростова-на-Дону, мероприятие проходило при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. При этом событие вошло в Книгу рекордов Гиннеса, как поумарафон, объединивший самое большое количество городов-участников одновременно. Таким образом, был побит Мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

- Официальный судья Книги рекордов зафиксировал новое достижение из Лондона, изучив все необходимые подтверждения одновременного старта в десятках городов России, - говорится в официальном сообщении мэрии города. - Речь идет о документах от региональных властей, согласующих проведение забегов, фото старта и финиша каждого из мероприятий, телевизионную трансляцию, результаты победителей полумарафона в каждой категории.

Кроме того, были рассмотрены и отчеты независимых наблюдателей, предоставившие свои протоколы мероприятий.

Известно, что в этом году полумарафон проводился в четвертый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU