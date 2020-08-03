2020-08-03T13:24:10+03:00
Спорт

Стало известно когда "Ростов" сыграет первый матч в новом сезоне

Донская команда откроет чемпионат на выезде
Дадаян Давид
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Фото: ФК "Ростов"Фото: ФК "Ростов"
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Стала известна дата первого мачта ФК "Ростов" в новом сезоне РПЛ. Команда откроет чемпионат уже 8 августа, в субботу. Информация размещена на официальном сайте РПЛ.

Так уже в субботу "желто-синие" сыграют с "Тамбовом" на выезде. Матч начнется в 18:30. По итогу прошедшего чемпионата России "Тамбов" занял 14 место, а "Ростов" - пятое.

Следующая игра пройдет 15 августа. Южане на своем стадионе примут питерский "Зенит", которому проиграли в последнем матче сезона. Затем 19 августа ростовчане поедут на игру с "Динамо", а после сыграют с "Уфой".

Напомним, по завершению сезона 2019-2020 "Ростов" стал пятым среди всех футбольных клубов страны. Главный тренер команды Валерий Карпин назвал это хорошим результатом, но признался, что рассчитывал на большее.

Об итогах чемпионата также высказался президент клуба Арташес Арутюнянц. Он развеял слухи о том, что из команды уйдут сильные игроки. По его словам, наоборот руководство клуба планирует еще больше усилить состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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