2020-08-03T14:35:56+03:00
Политика

Депутат украинского парламента Медведчук приехал в Крым на отдых

Виктор Медведчук посещает полуостров не в первый раз
Дадаян Давид
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Депутат Виктор Медведчук. Фото: архив "КП-Крым"Депутат Виктор Медведчук. Фото: архив "КП-Крым"
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Стало известно, что в воскресенье, 2 августа депутат украинской Рады приехал в Крым на отдых. Вместе с ним полуостров посетила его супруга Оксана Марченко. Об этом сообщил "КП-Крым" со ссылкой на пресс-службу политика.

По официальной информации, 2 августа через КПВВ «Каланчак» Виктор со своей женой, водителем и двумя охранниками въехали на территорию полуострова.

Интересно, что Медведчук, член партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", приехал в Крым далеко не в первый раз. В Симеизи у него есть недвижимость. Имение располагается на территории санатория имени Баранова.

Важно отметить, что Медвечук считает Крым де-факто российской территорией. Даже после присоединения полуострова к России политик посещает республику практически ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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