2020-08-03T15:37:06+03:00
Общество

В Ростове вокруг нового интерактивного фонтана просела плитка

Это произошло из-за сильных дождей
Дадаян Давид
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Работы выполняет подрядная организация. Фото: администрация РостоваРаботы выполняет подрядная организация. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону рабочие прямо сейчас меняют плитку вокруг нового интерактивного фонтана, который начал работать только в прошлом месяце. Все дело в том, что вблизи объекта из-за сильных ливней деформировалось покрытие. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Если проигнорировать ремонт, то в форсунки и трубки, по которым идет вода в фонтан, может попасть песок или земля. Это приведет к масштабной поломке, устранять которую будет намного сложнее.

В целях безопасности людей вокруг объекта установят передвижные ограждения, так называемые, фан-барьеры.

Отметим, что изначально обновление плитки планировали закончить 31 июля, но сроки "подвинулись". Было решено еще более укрепить покрытие, чтобы избежать провалов осенью и в холодное время года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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