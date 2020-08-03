Стало известно когда в Ростове откроют лифты на Вороишиловском мосту

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:00:21+03:00

Лифты, как и сам мост, открыли еще перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Фото: правительство РО

Сейчас городские власти ищут подрядчика для их ремонта и обслуживания

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Стала известна дата когда в Ростове начнут работать лифты, установленные на Ворошиловском мосту. Как рассказала глава пресс-службы городской администрации Мария Петрова, планируется, что их откроют осенью.

Многих жителей города, которые любят прогуливаться по набережной, беспокоит тот факт, что они не могут быстро и легко подняться на главный ростовский мост. Лифты, как и саму переправу, открыли перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, однако до сих пор лишь немногим удалось опробовать их в действий.

Сегодня стало известно, почему на данный момент они закрыты. В администрации рассказали, что работа лифтов приостановлена из-за технической неисправности.

- Сейчас проводится конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит ремонт. Предположительно уже 24 августа контракт будет заключен, - рассказала Мария Петрова.

Она добавила, что лифты могут начать работать уже 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU