Стало известно когда в Ростове откроют лифты на Вороишиловском мосту
Стала известна дата когда в Ростове начнут работать лифты, установленные на Ворошиловском мосту. Как рассказала глава пресс-службы городской администрации Мария Петрова, планируется, что их откроют осенью.
Многих жителей города, которые любят прогуливаться по набережной, беспокоит тот факт, что они не могут быстро и легко подняться на главный ростовский мост. Лифты, как и саму переправу, открыли перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, однако до сих пор лишь немногим удалось опробовать их в действий.
Сегодня стало известно, почему на данный момент они закрыты. В администрации рассказали, что работа лифтов приостановлена из-за технической неисправности.
- Сейчас проводится конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит ремонт. Предположительно уже 24 августа контракт будет заключен, - рассказала Мария Петрова.
Она добавила, что лифты могут начать работать уже 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU