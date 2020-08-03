В пятерку самых богатых звезд шоу-бизнеса попал ростовский рэпер Баста

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:03:24+03:00

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Известный ростовский рэпер Баста попал в 20-ку самых богатых представителей российского шоу-бизнеса по версии журнала Forbes.

Самым богатым на данный момент является Сергей Шнуров, который получает $8,8 миллионов, за ним идет Егор Крид с достатком в $6,9 миллионов, а на третьей строчке рейтинга расположился Дима Билан - $6,8 миллионов.

А вот четвертое место как раз досталось Василию Вакуленко, более известному, как рэпер Баста. Доход артиста составляет 6,6 милионов долларов.

В издании отметили, что музыка это основной доход Басты, но далеко не единственный. Рэп-исполнитель выступает как продюсер, актер и режиссёр. В 2005 году он основал творческое объединение, в которое входят музыкальный лэйбл, арт-бюро, клуб, рестораны и бары, а также магазин фирменной одежды. Кроме того, Баста является рекламным лицом одной из марок шампуня и подписал контракт, по некоторым источникам, порядка $200-250 тысяч, с коммерческим банком.

По заработкам Вакуленко сравнялся с Филиппом Киркоровым (5-е место рейтинга), но обошёл Полину Гагарину - $6,4 миллионов долларов.

В аутсайдерах в этот раз оказались Максим Галкин - $3,4 миллиона, Валерий Меладзе - $3,2 миллиона и замыкающая рейтинг Юлия Зиверт $3,1 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU