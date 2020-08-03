2020-08-03T22:45:38+03:00
Общество

Резкий зловонный запах и грязная вода обеспокоили ростовчан

Пока остается неизвестным, что стало причиной зловония
Виктория Никитина
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Отвратительный запах на улице обеспокоил ростовчанОтвратительный запах на улице обеспокоил ростовчанФото: "КП" Архив
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Жители Ворошиловского района донской столицы пожаловались на резкий зловонный запах и стекание грязной воды.

Особенно остро "аромат" чувствуется на въезде в район, а именно на пересечении улицы Турмалиновской и проспекта Михаила Нагибина. Жители решили, что, скорее всего, где-то неподалеку прорвало канализацию. Некоторые горожане отметили, что запах похож на смрад гнилого мяса.

- Будто канализация протекла и вместе с тем свинина где-то протухла, - сообщили очевидцы порталу "ДОН 24".

Информации о причинах возникновения данного запаха пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Резкий зловонный запах и грязная вода обеспокоили ростовчан
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