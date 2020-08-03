Резкий зловонный запах и грязная вода обеспокоили ростовчан
Жители Ворошиловского района донской столицы пожаловались на резкий зловонный запах и стекание грязной воды.
Особенно остро "аромат" чувствуется на въезде в район, а именно на пересечении улицы Турмалиновской и проспекта Михаила Нагибина. Жители решили, что, скорее всего, где-то неподалеку прорвало канализацию. Некоторые горожане отметили, что запах похож на смрад гнилого мяса.
- Будто канализация протекла и вместе с тем свинина где-то протухла, - сообщили очевидцы порталу "ДОН 24".
Информации о причинах возникновения данного запаха пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU