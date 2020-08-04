В Ростовской области в колонии скончался сын бывшего Азовского межрайонного прокурора

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:12:02+03:00

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В донской исправительной колонии № 10 скончался сын бывшего Азовского межрайонного прокурора.

Напомним, что Сергей Боков, был осужден по статье «Вымогательство в крупном размере». Мужчина умер 31 июля в режимном учреждении Ростова-на-Дону, которое находится в Казачьем переулке. Источник портала DonDay.ru сообщает, что летальный исход наступил от цирроза печени.

Стоит отметить, что в Азове Боков считался местным «авторитетом». Он требовал с бизнесменов деньги за общее покровительство. Кроме того, он обещал местным предпринимателям избавить их от проверок, ссылаясь на связи в правоохранительных органах. Ходил слух, что Боков и его подельники часто запугивали людей за отказ от сотрудничества.

Боков пообещал покровительство очередному бизнесмену и за услугу потребовал 600 тысяч рублей. Мужчина решил не связываться со злоумышленником и написал заявление в правоохранительные органы. А в начале сентября 2019 года Бокова удалось задержать в одном из кафе городского парка. Позже выяснилось, что он действовал вместе с десятью подельниками. В день задержания он как раз встречался с соучастниками преступлений.

Сын экс-прокурора был заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU