2020-08-04T21:24:27+03:00
Общество

В Ростове возникли проблемы для продления набережной

Архитекторы выявили большие перепады рельефа
Виктория Никитина
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В Ростове возникли проблемы с продлением набережнойВ Ростове возникли проблемы с продлением набережнойФото: "КП" Архив
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На ростовской набережной обнаружились большие перепады рельефа. Это может стать большой проблемой для продления прогулочной зоны. Об этом сообщил известный архитектор, председатель правления организации Союза архитекторов России Сергей Алексеев в онлайн-интервью урбанисту Михаилу Векленко.

Архитектор посчитал, что проект продления набережной в донской столице все-таки будет реализован. Он присутствовал на совещании, где обсуждался данный проект

- Дорожники уже представили набросок шестиполосной, что меня удивило, магистрали от Богатяновского спуска до 13-й линии. При этом возник вопрос связи поперечной связи с Театральным спуском, - пояснил архитектор.

Алексеев считает, что главным пешеходным препятствием может стать рельеф, который будет крайне неудобен местным жителям. Но этап продления набережной он назвал неизбежным.

- Это еще одна связь старого Ростова и Нахичевани. Для этого надо убирать многие промышленные предприятия напротив Зеленого острова. И самая главная задача — связь Театрального спуска и набережной. Но люди не любят преодолевать слишком крутой рельеф. Спускаться еще ладно, а подниматься не очень хорошо, - отметил Алексеев.

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Работы начнутся уже после ЧМ-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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