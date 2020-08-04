В Ростове возникли проблемы для продления набережной
На ростовской набережной обнаружились большие перепады рельефа. Это может стать большой проблемой для продления прогулочной зоны. Об этом сообщил известный архитектор, председатель правления организации Союза архитекторов России Сергей Алексеев в онлайн-интервью урбанисту Михаилу Векленко.
Архитектор посчитал, что проект продления набережной в донской столице все-таки будет реализован. Он присутствовал на совещании, где обсуждался данный проект
- Дорожники уже представили набросок шестиполосной, что меня удивило, магистрали от Богатяновского спуска до 13-й линии. При этом возник вопрос связи поперечной связи с Театральным спуском, - пояснил архитектор.
Алексеев считает, что главным пешеходным препятствием может стать рельеф, который будет крайне неудобен местным жителям. Но этап продления набережной он назвал неизбежным.
- Это еще одна связь старого Ростова и Нахичевани. Для этого надо убирать многие промышленные предприятия напротив Зеленого острова. И самая главная задача — связь Театрального спуска и набережной. Но люди не любят преодолевать слишком крутой рельеф. Спускаться еще ладно, а подниматься не очень хорошо, - отметил Алексеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU