В Ростове возникли проблемы для продления набережной

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На ростовской набережной обнаружились большие перепады рельефа. Это может стать большой проблемой для продления прогулочной зоны. Об этом сообщил известный архитектор, председатель правления организации Союза архитекторов России Сергей Алексеев в онлайн-интервью урбанисту Михаилу Векленко.

Архитектор посчитал, что проект продления набережной в донской столице все-таки будет реализован. Он присутствовал на совещании, где обсуждался данный проект

- Дорожники уже представили набросок шестиполосной, что меня удивило, магистрали от Богатяновского спуска до 13-й линии. При этом возник вопрос связи поперечной связи с Театральным спуском, - пояснил архитектор.

Алексеев считает, что главным пешеходным препятствием может стать рельеф, который будет крайне неудобен местным жителям. Но этап продления набережной он назвал неизбежным.

- Это еще одна связь старого Ростова и Нахичевани. Для этого надо убирать многие промышленные предприятия напротив Зеленого острова. И самая главная задача — связь Театрального спуска и набережной. Но люди не любят преодолевать слишком крутой рельеф. Спускаться еще ладно, а подниматься не очень хорошо, - отметил Алексеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление набережной в Ростове-на-Дону на полкилометра обойдется в 700 млн рублей.

Работы начнутся уже после ЧМ-2018.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU