"Ростов - город свободной любви": двое парней вызвали отвращение у горожан страстным поцелуем на лавочке

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:50:58+03:00

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В донской столице на глазах у отдыхающих в парке ростовчан поцеловались двое парней-подростков.

Очевидцы незамедлительно сообщили о произошедшем в одном из городских пабликов соцсети. Отдыхающие высказали свое негодование и отвращение к этому поступку. По их словам, подростки пришли в парк погулять, они сели на лавочку, включили музыку и какое-то время наслаждались мелодиями, даже подпевая певцам.

А затем парни страстно поцеловались. Горожане были возмущены тем, что этот вопиющий инцидент произошел при том, что в парке в это время гуляли родители с колясками и дети.

- Сегодня на улице Пушкинской два парня решили доказать, что Ростов — город свободной любви. Интересно, их родители знают?, - написал автор поста.

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ИСТОЧНИК KP.RU