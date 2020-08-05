Скончалась главврач гинекологической больницы Новочеркасска

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:30:36+03:00

По предварительным данным, Галину Криворучко лечили от коронавируса. Фото: novochgrad.ru

По предварительным данным, женщину лечили от коронавируса

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Скончалась главный врач городской специализированной больницы в Новочеркасске Галина Криворучко. Об этом сообщили в администрации города.

О скоропостижной смерти женщины стало известно 5 августа. В настоящее время причины смерти устанавливаются.

— Искренне соболезнуем родным и близким Галины Владимировны, сочувствуем их невосполнимой утрате и скорбим, — говорится в сообщении администрации.

По предварительным данным, Галину Криворучко лечили от коронавируса. На днях ее выписали из госпиталя. Однако болезнь дала тяжелые осложнения, состояние женщины начало ухудшаться. Уже после выписки она скончалась.

По данным администрации, Криворучко возглавляла больницу в течение 28 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU