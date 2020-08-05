2020-08-05T12:30:36+03:00
Общество

Скончалась главврач гинекологической больницы Новочеркасска

По предварительным данным, женщину лечили от коронавируса
Михаил Стрижев
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По предварительным данным, Галину Криворучко лечили от коронавируса. Фото: novochgrad.ruПо предварительным данным, Галину Криворучко лечили от коронавируса. Фото: novochgrad.ru
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Скончалась главный врач городской специализированной больницы в Новочеркасске Галина Криворучко. Об этом сообщили в администрации города.

О скоропостижной смерти женщины стало известно 5 августа. В настоящее время причины смерти устанавливаются.

— Искренне соболезнуем родным и близким Галины Владимировны, сочувствуем их невосполнимой утрате и скорбим, — говорится в сообщении администрации.

По предварительным данным, Галину Криворучко лечили от коронавируса. На днях ее выписали из госпиталя. Однако болезнь дала тяжелые осложнения, состояние женщины начало ухудшаться. Уже после выписки она скончалась.

По данным администрации, Криворучко возглавляла больницу в течение 28 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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