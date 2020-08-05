Названы самые грязные водоемы Ростовской области

Такие исследования проводятся каждый год. Фото: архив "КП"

На территории Ростовской области определили водоемы, где выявлено наибольшее число микробов. Информацию предоставили в донском роспотребнадзоре.

По официальным данным, самые грязные водоемы располагаются в крупных городах и некоторых районах области. Среди них Ростова-на-Дону, Таганрог, а также Аксайский, Сальский, Усть-Донцеский и Азовский районы.

Специалисты определяли загрязненность воды по средствам специального отбора. Ученые делали забор жидкости, а после изучали ее состав. Это процедура проводится каждый год в теплый период, когда многие люди посещают пляжи.

На данный момент уже проведено 468 таких исследований. Интересно, что треть из них показали несоответствие гигиеническим нормам по количеству микроорганизмом.

Отметим, что вирусов и тел, которые могут спровоцировать инфекцию, в водоемах не обнаружено.