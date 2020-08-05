В Ростове кирпичник 19 века решил увековечить своего питомца

В Ростове обнаружили след 150-летней собаки. Фото: соцсети

В донской столице при разрушении стены одного из старых домов обнаружили кирпич с отпечатком лапы собаки из прошлого.

Стоит отметить, что довольно часто мы и в нашем веке встречаем следы зверей и птиц на еще не застывшем бетоне. А все потому, что им не объяснишь, что там ходить нельзя. А на днях ростовчанин сделал интересную находку - след собаки 150-летней давности. Молодой человек рассказал об этом в одном из городских пабликов соцсети.

- Рушили стену в одном из старых домов Ростова и обнаружили там на кирпиче ручной формовки след собачки 19 века, - написал автор поста.

Некоторые подписчики посчитали, что это клеймо мастера. Но тогда вопрос - почему же оно с когтями?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палеонтологи обнаружили следы крошечного динозавра — размером с воробья.

Ящер-малютка неизвестного прежде вида жил 110 миллионов лет назад.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!