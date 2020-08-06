Больше миллиарда рублей долгов: президент ФК "Ростов" рассказал о финансовых проблемах клуба

Фото: ФК "Ростов"

Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц рассказал о финансовых трудностях клуба. Он признался, что с большей частью долгов удалось рассчитаться, а остальные руководство намеревается закрыть до конца 2020 года. Большое интервью о команде, игроках и многом другом вышло сегодня на канале "Нобель" в "Ютуб".

Один из самых интересных вопросов, касаемо ФК "Ростов", - это бесконечные долги клуба. Нынешнее руководство команды постоянно сталкивается с необходимостью закрывать финансовые обязательства из прошлого. Президент "Ростова" признался, что оставшаяся часть долга исчисляется суммой с девятью нулями.

- Сумма идет к закрытию. Там осталось совсем чуть-чуть. Больше миллиарда. Первые два года мы выступали вообще как антикризисные управляющие. У нас постоянно возникают проблемы: то счета арестуют по долгам, мы их не принимаем, начинаем оспаривать - это парализовывает работу клуба, - рассказал президент "Ростова".

Далее прозвучало настоящее откровение. Этот факт показывает реальное отношение игроков к команде. Как выяснилось, помочь клуба хотел даже бывший защитник ростовчан Рагнар Сигурдссон.

- Приходит ко мне Рагнер и говорит: "Слушай, ну, у меня там есть деньги. Давайте дам сколько надо". Я конечно отказался. Мы свои проблемы решаем сами, - подчеркнул Арутюнянц.