В Ростове злоумышленник похитил детский велосипед из супермаркета

Злоумышленник в Ростове украл детский велосипед. Фото: соцсети

В донской столице местный житель оставил малыша без транспортного средства.

Злоумышленник зашел в супермаркет под видом покупателя, но дальше упаковочного стола он не прошел. Под ним он заметил четырехколесный детский велосипед. Его мужчина достал из-под стола и скрылся с ним с места преступления. Инцидент произошел 4 августа на улице Тружеников в районе дома №80.

О невиданной наглости рассказали владельцы транспортного средства в одном из городских пабликов соцсети. К истории они приложили запись с камеры видеонаблюдения, которую злоумышленник, по всей видимости, не заметил.

- Если кто-то узнал его, просьба сообщить по телефону 8 (989) 504-79-29 Ни стыда, ни совести - воровать у детей, - обратились к очевидцам ЧП пострадавшие.

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