Исхудавшую лису повстречали на окраине Ростова местные жители

На окраине Ростова местные жители повстречали лису. Фото: соцсети

Ростовчане рассказали о встрече с лисенком на окраине города в соцсетях.

Животное пряталось в кустах, наверное, в ожидании того, что кто-нибудь из прохожих покинет ему что-то съестное. Но маленький зверь так и не рискнул выйти из своего укрытия, но сфотографировать его все-таки удалось.

Снимки лисенка были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев перед такой милотой.

"Худая. Видимо есть совсем нечего", "Бедные животные", "Всю весну бедолага в норе на карантине провела, а судя по взгляду ещё и новости читала", "Лисенок. Голодный. Офигевший от большого мира. Ни в коем случае не кормить: привыкнет и придет к людям, раз, два, три... И в каком то случае станет трупом", - написали ростовчане.

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Жителей города просят о помощи.

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