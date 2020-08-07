На трассе в Ростовской области установят новые камеры видеофиксации: рассказываем где

Фото: правительство РО

В трассе в Ростовской области установят новые камеры видеофиксации. Речь идет о двух новых комплексах, которые будут выявлять нарушения водителей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По официальной информации, камеры запустят на трассе по направлению Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. На этом участке максимальная разрешенная скорость для легковых машин - 90 км/час, а для грузовых - 70 км/час.

Один комплекс расположится на 116 километре трасса, а другой - на 115 километре. Важно отметить, что комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима. Они способны распознавать типы автомобилей в зависимости от кузова и размера.

При этом власти считают, что в Ростовской области низкая дисциплинированность водителей.

- Установленные комплексы повышают ответственность автолюбителей на дорогах, — сказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.