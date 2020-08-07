В Ростове провели проверку состояния воздуха

В донской столице проверили загрязненность воздуха
Фото: "КП" Архив
В донской столице наконец подвели итоги мониторинга состояния атмосферного воздуха в 2019 году. Об этом сообщили в Минприроды региона.
Наблюдения были проведены в семи точках города. Очевидно, что наибольший уровень загрязнения, в том числе формальдегидом и пылью, выявили в центре донской столицы рядом с дорогами.
Но примерно такой же уровень можно было увидеть в аналогичных районах, где одним из основных источников выбросов являются машины. В центре Ростова среднегодовая концентрация диоксида азота превышала норму в 1,6 раза.
- В целом уровень загрязнения воздуха был высоким. В том числе повышенным он был на улице Левобережный, в районе стадиона «Ростов-Арена», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что уровень загрязнения некоторыми веществами только возрастает с 2015 года.
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Основные источники опасности - автомобильный и железнодорожный транспорт.
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