В Ростове провели проверку состояния воздуха

В донской столице проверили загрязненность воздуха Фото: "КП" Архив

В донской столице наконец подвели итоги мониторинга состояния атмосферного воздуха в 2019 году. Об этом сообщили в Минприроды региона.

Наблюдения были проведены в семи точках города. Очевидно, что наибольший уровень загрязнения, в том числе формальдегидом и пылью, выявили в центре донской столицы рядом с дорогами.

Но примерно такой же уровень можно было увидеть в аналогичных районах, где одним из основных источников выбросов являются машины. В центре Ростова среднегодовая концентрация диоксида азота превышала норму в 1,6 раза.

- В целом уровень загрязнения воздуха был высоким. В том числе повышенным он был на улице Левобережный, в районе стадиона «Ростов-Арена», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уровень загрязнения некоторыми веществами только возрастает с 2015 года.

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Основные источники опасности - автомобильный и железнодорожный транспорт.

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