В Ростове спрос на свадебные платья подскочил во время пандемии

В Ростове подскочил спрос на свадебные платья Фото: "КП" Архив

В донской столице в период пандемии резко подскочил спрос на свадебные платья. Об этом сообщает Avito.

Напомним, что пока действовал режим обязательной самоизоляции, то российским молодоженам пришлось перенести дату 70% свадеб. И, наконец, этот режим был снят и донские невесты ринулись скорее покупать платья. В результате этого в июле спрос вырос на 36% по сравнению с июнем.

- В Ростове спрос увеличился на 16%, средняя стоимость платья составляет 11840 рублей. Это на 5% выше, чем в 2019 году, - говорится в сообщении.

Также лидерами по спросу на свадебный наряд стали Краснодар и Саратов. Местные жительницы интересовались ими чаще на 40%.

Отмечается, что самым популярным размером в России в июле был 42-44.

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За наряд, "расшитый стразами Сваровского", просят 140 тысяч рублей.

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