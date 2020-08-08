Опасный школьный забор встревожил ростовчан

Опасный школьный забор попросили отремонтировать ростовчане. Фото: соцсети
Ростовчане в соцсетях попросили привести в порядок территорию школы № 91.
Учебное заведение находится на улице Украинской. Кто-то из пользователей выложил в одном из городских пабликов соцсети снимки, на которых был запечатлен разбросанный мусор и сильно поврежденный забор из сетки-рабицы. Маргиналы устроили здесь жуткую антисанитарию.
- Нужно принять все возможные меры по благоустройству, поддержанию и улучшению санитарных и эстетических норм. Следует поставить новый забор для футбольного поля, сейчас ограждение представляет угрозу для детей, - написал автор поста.
Ростовчанин также добавил, что в замене нуждается и асфальт.
Пользователи в комментариях предложили местному жителю самостоятельно провести уборку.
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