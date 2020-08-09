"Кризис в Ростове": владелец Porsche продает арбузы из багажника

В Ростове владелец дорогой иномарки принялся торговать арбузами из багажника. Фото: соцсети

В донской столице владелец дорогой иномарки торгует арбузами из багажника.

Горожане оказались крайне удивлены поступком автомобилиста. Мужчина припарковал свой черный Porsche в переулке Кировском, но никто не мог даже подозревать, что, когда он откроет багажник, там окажутся арбузы. Видно, кризис добрался до всех, раз ростовчанин решил торговать ягодами.

- Кризис в Ростове. На Кировском стоит иномарка, владелец которой продает бахчевые, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

«А что это так модно, продавать арбузы из дорогих машин?», - поинтересовался один из комментаторов.

Другие же ростовчане посчитали, что владелец иномарки заломил слишком высокую цену - 50 рублей за килограмм.

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Дорогая иномарка принадлежала 28-летнему жителю Гуково.

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