В Ростовской области на трассе вспыхнул грузовик

На трассе под Ростовом загорелась фура. Фото: соцсети
На трассе под Ростовом ярким пламенем вспыхнула фура.
Инцидент произошел вчера, 8 августа, в Каменском районе на 1017-м километре трассы. Проезжающие мимо автомобилисты сфотографировали последствия произошедшего и выложили в одном из городских пабликов соцсети. На снимках видно, что грузовой автомобиль остановился на обочине дороги, а из него огромными черными клубами валит дым.
Причина возгорания пока остается неизвестной. Но пользователи предположили, что изначально загорелись шины автомобиля, а затем огонь стал подниматься все выше и выше.
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Причины ЧП устанавливаются.
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