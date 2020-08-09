В Ростовской области на трассе вспыхнул грузовик

На трассе под Ростовом загорелась фура. Фото: соцсети

На трассе под Ростовом ярким пламенем вспыхнула фура.

Инцидент произошел вчера, 8 августа, в Каменском районе на 1017-м километре трассы. Проезжающие мимо автомобилисты сфотографировали последствия произошедшего и выложили в одном из городских пабликов соцсети. На снимках видно, что грузовой автомобиль остановился на обочине дороги, а из него огромными черными клубами валит дым.

Причина возгорания пока остается неизвестной. Но пользователи предположили, что изначально загорелись шины автомобиля, а затем огонь стал подниматься все выше и выше.

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Причины ЧП устанавливаются.

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