После уборки в роще на Шолохова вывезли 160 тонн мусора

160 тонн мусора вывезли из рощи на Шолохова. Фото: администрация Ростова

В донской столице горожане навели порядок в роще на проспекте Шолохова.

В уборке приняли участие более полутора тысяч человек. В ходе субботника использовалось свыше 50 единиц техники. После его окончания было вывезено 160 тонн мусора, в том числе бытового и промышленного.

Активисты покосили сорную растительность, выполнили фрезеровку пней, вывезли порубочные остатки и обрезали сухостой.

- Это первый масштабный проект, который мы начали, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе. На территории рощи есть стадион, который мы тоже приведем в порядок, - сообщил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

Для участников субботника была организована полевая кухня, угощения и развлекательная программа.

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