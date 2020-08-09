После уборки в роще на Шолохова вывезли 160 тонн мусора

160 тонн мусора вывезли из рощи на Шолохова. Фото: администрация Ростова
В донской столице горожане навели порядок в роще на проспекте Шолохова.
В уборке приняли участие более полутора тысяч человек. В ходе субботника использовалось свыше 50 единиц техники. После его окончания было вывезено 160 тонн мусора, в том числе бытового и промышленного.
Активисты покосили сорную растительность, выполнили фрезеровку пней, вывезли порубочные остатки и обрезали сухостой.
- Это первый масштабный проект, который мы начали, подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе. На территории рощи есть стадион, который мы тоже приведем в порядок, - сообщил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.
Для участников субботника была организована полевая кухня, угощения и развлекательная программа.
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