В Ростове загорелся мусоровоз и рассыпал мусор по дороге

В Ростове загорелся мусоровоз. Фото: соцсети

В донской столице на ходу загорелся мусоровоз.

Инцидент произошел на улице Орской около девяти часов утра сегодня, 10 августа. Грузовик ехал по своему обычному маршруту и был забит до отказа. Внезапно, отходы, которые он вез, вспыхнули ярким огнем. Спасая машину и собственную жизнь, водитель выгрузил пылающий мусор прямо на проезжую часть, около пешеходного перехода и вызвал пожарных.

Чтобы потушить отходы, огнеборцам понадобилось около 15 минут. В тушении пожара участвовали пятеро пожарных и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

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Причины ЧП устанавливаются.

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